Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили цинично раскритиковал украинских атлетов за отказ приветствовать представителей страны-агрессорки. Олимпийский чемпион Сеула-88 потребовал от наших соотечественника уважения к тем, кто каждый день стирает их города с лица земли.

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Об этом Мамиашвили заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, который родился в Конотопе, оценил предстоящее мировое первенство по борьбе, которое пройдет в сентябре в Загребе, и надменно высказавшись об Украине.

"Кроме России и США на чемпионате мира большой фаворит Иран. Конечно, в последнее время в стране происходили трагические события, так что не знаем, в каком состоянии будут спортсмены. Сильнейшая команда у Японии, которая взяла большинство медалей на Олимпиаде в Париже и у мужчин, и у женщин. Традиционно грузины, узбеки, азербайджанцы тоже в отличной форме. Сейчас вольная борьба начала развиваться в Монголии. Есть 10-15 фундаментальных стран, которые даже в командном зачете представляют серьезную конкуренцию. Есть и борцы из Украины, но им стоило бы научиться здороваться", – сказал Мамиашвили.

До этого глава ФСБР возмутился решением украинки Ирины Коляденко не жать руку представителям РФ, потребовав от нее уважения к российским оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе Ольга Хорошавцева сделала вид, что на ней не сказывается отказ украинок пожимать ей руку и фотографироваться на награждении.

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