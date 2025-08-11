Где смотреть 'Шахтер' – 'Панатинаикос': расписание трансляций матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 14 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с греческим "Панатинаикосом". После выездных 0:0, в котором вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык совершил восемь сейвов, украинцы примут соперника в Кракове.

Поединок состоится на поле стадиона "Висла". Стартовый свисток арбитра Даниэля Зиберта из Германии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря каналу УПЛ ТВ. Прямой эфир из Кракова будет доступен на видеоплатформе Megogo.

Явным фаворитом букмекеров считается донецкая команда. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех афинского клуба достигают уровня 5,00.

В случае победы в дуэли "горняки" за выход в основную сетку Лиги Европы встретится с турецким "Самсунспором". Если же "Шахтер" не сможет пройти греков, он сыграет в плей-офф Лиги конференций с победителем пары "Утрехт" (Нидерланды) – "Серветт" (Швейцария).

