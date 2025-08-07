Вратарь 'Шахтера' совершил 8 сейвов и спас результат в квалификации Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" стартовал с ничьи в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Поединок против греческого "Панатинаикоса" на поле Олимпийского стадиона в Афинах завершился со счетом 0:0.

Игра получилась напряжённой и равной, обе команды создали несколько острых моментов, но на последнем рубеже действовали надежно. Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык за весь матч сделал 8 сейвов, в том числе спас команду после мощного удара Тете с близкой дистанции.

С другой стороны, голкипер "Панатинаикоса" Бартломей Драговски несколько раз выручал хозяев, отражая удары и навесы игроков донецкой команды.

"Шахтер" доминировал в центре поля и часто пытался развивать атаки через фланги, но защита Панатинаикоса играла компактно и организованно. Хозяева же умело контролировали мяч и пытались создавать моменты стандартными положениями, однако не смогли реализовать ни один из них. Встреча сопровождалась борьбой в середине поля и несколькими жёлтыми карточками.

Во втором тайме у донетчан были замены, в том числе выход свежих атакующих игроков — Эгиналдо и Педринью, но это не привело к изменению результата.

В итоге команды ушли с поля с нулевым счётом, сохранив шансы на выход в следующий раунд в ответной игре, которая состоится через неделю в Кракове.

