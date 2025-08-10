'Шахтер' сенсационно упустил победу в УПЛ, пропустив гол на 91-й минуте. Видео

"Шахтёр" не смог удержать победу в выездном матче 2-го тура УПЛ против "Карпат", завершив встречу вничью 3:3. Решающий гол львовская команда забила в компенсированное время.

Перед поединком букмекеры не верили в победу гостей, принимая ставки на успех львовян с коэффициентом выше шести.

Донецкий клуб начал активно и вышел вперёд на 9-й минуте после точного удара Невертона. Хозяева быстро ответили голом Игора Невеса, но уже вскоре Элиас снова вывел "Шахтёр" вперёд.

Во втором тайме "Карпаты" усилили давление и сравняли счёт после комбинации с участием Карабина и Бруниньо, однако Аліссон вернул преимущество гостям.

Финал встречи получился драматичным: Жан Педрозу сохранил мяч на фланге и навесил на Краснопира, который ударом головой принёс "Карпатам" ничью.

"Шахтёр" потерял первые очки в сезоне, а "Карпаты" смогли набрать свой первый балл после поражения в стартовом туре.

