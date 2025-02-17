Где смотреть 'Реал' – 'Манчестер Сити': расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" попытается совершить камбэк в противостоянии с мадридским "Реалом" в стыковых матчах Лиги чемпионов. После поражения на своем поле со счетом 2:3 подопечные Пепа Гвардиолы отправятся на выезд в столицу Испании в среду, 19 февраля.

Видео дня

Игру принимает легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямой эфир в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность видеосервиса MEGOGO.

За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

Фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу "Реала" в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех "Сити" достигают уровня 3,50.

В то же время аналитики практически не сомневаются в том, что мадридцы выйдут в следующий круг. Соответствующее событие оценивается индексом 1,18.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин довел до истерики российского агента поступком перед матчем Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!