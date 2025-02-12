'Реал' перевернул игру и на последних секундах вырвал победу у 'Манчестер Сити' в Лиге чемпионов. Видео

Мадридский "Реал" добыл волевую победу над "Манчестер Сити" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Хозяева дважды выходили вперед, но гости оба раза находили ответ, в итоге избежав поражения, забив победный гол на 2-й добавленной минуте – 2:3.

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Счет был открыт на 19-й минуте – Гвардиол сделал передачу в штрафную, где Холанд технично пробил в угол. После этого игра стала более равной, "Реал" начал создавать моменты, но первый тайм завершился в пользу "Сити".

После перерыва мадридцы активизировались и уже на 60-й минуте сравняли счет – Мбаппе получил передачу в штрафной и пробил в угол, не оставив шансов Эдерсону.

"Сити" ответил серией атак и вскоре заработал пенальти – на 77-й минуте Себальос сфолил в штрафной на Фодене, а Холанд уверенно реализовал 11-метровый удар, снова выведя хозяев вперед.

Однако удержать победу команда Гвардиолы не смогла – на 86-й минуте вышедший на замену Диас оказался первым на отскоке и пробил точно в нижний угол, установив равновесие.

Развязка наступила на последних секундах, когда Винисиус Жуниор сделал зрячую передачу на , Джуда Беллингем и 21-летний форвард сборной Англии с близкой дистанции расстрелял голкипера, отправив мяч в сетку.

Ответный матч состоится через неделю, 19 февраля.

В остальных поединках игрового дня были зафиксированы следующие результаты:

"Спортинг" - "Боруссия" Дортмунд - 0:3

"Ювентус" - ПСВ - 2:1

"Брест" - ПСЖ - 0:3.

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