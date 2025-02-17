'Бог мозги не дал': поступок вратаря сборной Украины вызвал приступ бешенства в России

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вызвал приступ ненависти у россиян после того, как во второй раз в сезоне отказался пожимать руку Александру Головину. Агент футболиста французского "Монако" Александр Клюев оскорбительно высказался в адрес нашего соотечественника, обозвав его дебилом.

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Об этом Клюев заявил в интервью порталу odds.ru. Представитель игрока сборной России нелепо и цинично раскритиковал вратаря лиссабонской "Бенфики", который открыто продемонстрировал свое отношение к гражданам страны-агрессора перед матчем Лиги чемпионов.

"У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь. Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры. У "Монако" случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча", – сказал Клюев.

Отметим, что "Бенфика" обыграла в гостях "Монако" в первом стыковом матче Лиги чемпионов 1:0. Команды уже встречались на первом этапе турнира, и тогда Трубин поставил Головина в ступор, отказавшись жать ему руку.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Трибун отбил все удары в матче "Бенфики" с "Монако" и стал одним из лучших игроков на поле.

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