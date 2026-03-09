Где смотреть 'Реал' – 'Манчестер Сити': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов в ставшем уже классическом для турнира противостоянии. Первый поединок соперников, которые играют друг другом пятый сезон подряд, состоится в Мадриде в среду, 11 марта.

Встречу принимает легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за игрой, в которой теоретически может принять участие украинский вратарь Андрей Лунин, благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Мадрида пройдет на его канале "Megogo Футбол 1".

По традиции показ встречи такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры стартует за один час до ее начала.

Это будет уже второе противостояние команд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после того, как в шестом туре основного этапа "Реал" победил дома со счетом 2:1. Общий же баланс в матчах команд абсолютно равный: по пять побед и пять ничьих. При этом мадридцы выиграли у "Сити" две последних дуэли в плей-офф.

