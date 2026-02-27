Суперкомпьютер предсказал победителя ЛЧ после плей-офф. Что говорит машина и почему она сильно ошибается

Лига чемпионов выходит на основную прямую. Теперь только борьба, только желание и только хитрость будут решать судьбу главного кубка континента. Сегодня будет жеребьевка пар нового этапа. Что говорит суперкомпьютер Opta о шансах команд и почему он так ошибается прямо сейчас? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Наименьшие шансы у главных куражников сезона

"Буде", темная лошадка сезона, имеет всего 0.29%. Здесь следует сказать об определенной несправедливости в подходах: конечно, большой успех норвежцев на фоне главных команд Европы выглядит чем-то маловероятным, но шансов даже на выход в финал им дают лишь 1%. И это при том, что с большими командами желтые чувствуют себя невероятно уверенно, а в стыках от них дважды пострадал "Интер". "Галатасараю" шансов дают еще меньше – только 0.25%. Несмотря на то, что команда устроила шоу против "Ювентуса", им пророчат лишь участие на уровне 1/8.

У "Байера" сезон проходит посредственно: 16 место таблицы, скучный этап плей-офф и легкий проход "Олимпиакоса". Потому Opta напрогнозировала лишь 0.7%. "Аталанта", на неделе сотворившая роскошный камбэк против "Боруссии", получила столько же шансов. Даже "Спортинг", смело завершивший Этап лиги на 7 месте, имеет только 2% на выигрыш, хотя может дойти до финала (6%). Словом, суперкомпьютер опирается только на признанных грандов континента.

Испанская тройка – её хотят все

Лидер Ла Лиги, рекордный победитель ЛЧ и самая автобусная команда мира – желания остальных участников турнира. "Барселона" расположилась выше всех среди возможных триумфаторов, но на этой стадии на ее выигрыш дают только 6%. Несмотря на много голов, высокое владение и навязывание своего стиля, это одна из немногих команд ЛЧ, которая не может опираться на одного игрока, тот же Ямаль чудит. Оценка "Реала" на удивление реалистична: 9 место среди фаворитов и только 4% на уханя. А все из-за расслабленности! Потеря Мбаппе создала сложностей, но испанский гранд в матчах против "Бенфики" держал внимание не полевыми игроками, а Куртуа, который тащил команду как только мог. Завелись короли только тогда, когда их дыры в защите привели к голу. Опираться на Винисиуса с его поведением не получится, кто-то уже охотится на ноги бразильца. Сосед по Мадриду "Атлетико" имеет настолько мизерные шансы даже на полуфинал, что их хотят в соперники в первую очередь. Симеоне, у которого к ассистам привлечен Облак, построил настолько предсказуемую команду, что даже от счастливого "Спортинга" ждут большего.

Остались еще два топа. "Бавария" – второй претендент на ЛЧ, им выделили аж 14.5% на выигрыш. Мюнхенцы легко прошли Этап лиги, только заруба с "Арсеналом" подвинула их с лидерских позиций, без особых замечаний. Команда опирается на фантастическую результативность и почти 90% владения, хотя должна прибавить в защите, потому что пропускает почти каждую игру, иногда абсурдно. Тогда немецкий клуб уже после следующего раунда станет главным фаворитом, скоро расскажем почему.

А вот действующий обладатель кубка ПСЖ упал на 7 место. Optaневблаганна – парижане не смогут защитить титул, только 4% на повторный выигрыш Лиги чемпионов. Никто не верит, что им удастся повторить путь из стыков в финал и в этом году: с "Монако" было невыразительно, в группе много напускали, а дома надо потеснить "Ланс", чтобы защитить и этот трофей. Имея "Барселону" и "Челси" уже в 1/8, им нужно чудо.

Ждём чисто английские полуфиналы?

"Манчестер Сити" третий среди фаворитов. Opta выделила аж 13.4% несмотря на то, что команда в прошлом году завершила битву за ЛЧ очень рано. Здесь работает умение Гвардиолы настроить команду под весну. Активизировалась защита из Геии, Семеньо удачно заменяет Холанда в моменте забивания голов, у Бернарду третья молодость и вновь большое влияние на команду. Несмотря на слухи об отставке тренера, горожане повысили свои возможности взять второго уханя.

"Ливерпуль" и "Челси" можно добавить в одну группу. Opta совместила их умения и выставила по 10 и 7 процентов соответственно. Похожие выступления и результаты, похожий подход к обороне и эмоциональному решению проблемных задач на поле, похожие задачи здесь и в Англии – кажется, что иначе и быть не могло. Даже с тренерами непонятная ситуация: Слот все больше под критикой, а у аристократов коуча вообще сменили на переправе. Потому следующие раунды возможны, но чем ближе к решающей игре, тем меньше будет вероятность увидеть эту пару.

"Тоттенхэм" аналитики воспринимают исключительно как счастливчиков, потому что быть в первой восьмерке и получить только 1.7% на победу в ЛЧ – это за пределами логики. Шпоры повторяют предыдущий год, когда одновременно боролись за Лигу Европы и за выживание в АПЛ. Вот только на этот раз набор ошибок в одном из турниров будет стоить им либо мечты об ухане, либо места в Премьер-лиге. Команда не смогла разделить ресурсы на 2 фронта и в этом году в Англии еще не выигрывала. Кажется, подопечные Тудора хотят всеми силами взять именно ЛЧ, а сам он называет свою работу "самым большим вызовом для спасения".

Из 6 команд меньше всего шансов имеет "Ньюкасл", только 4%. Гордон решает всё, но если его заблокирует какая-то качественная защита, то сороки будут собираться домой. Если повезет со жребием, то есть возможность увидеть чисто английские финалы. Остается последняя британская команда, полная противоречий.

"Арсенал" – главный фаворит. Но возможно ли это?

Вера в лондонцев от аналитиков невероятная – 29.45%, это вдвое больше, чем ставка на мюнхенцев. А сомнений, что клуб будет в финале вообще нет, 50% вероятности! Это базируется на системной доминации первой половины сезона, невероятной беспроигрышной серии и успехах в АПЛ. Артета на декабрь построил классную динамичную команду с ротацией, где все знали свои задачи и понимали общую цель. Мы смотрели, как "Арсенал" взлетает, а его фанаты надеялись, что время шуток о всегда других завершилось. Но в январе канонирская команда традиционно ломается – так случилось и в этом году.

За последний месяц после ЛЧ зафиксированы несколько красивых побед как над "Лидсом" и "Тоттенхэмом", однако! МЮ неудачно проиграли, позорные ничьи с "Вулвз" и "Брентфордом" позволили "Сити" подойти на расстояние одной победы. У "Арсенала" уже нет удобного преимущества, а Пеп угрожает забрать английское лидерство.

Психология команды слабая, это уже не тот коллектив, который взял 8 побед на Этапе лиги. На них снова давит ответственность, но теперь в четырех турнирах сразу: кроме АПЛ и ЛЧ, это еще два внутренних кубка. Нужна срочная переоценка и распределение приоритетов, потому что во всех соревнованиях достичь успеха не удастся. Кажется, что 30% на победу в Лиге чемпионов надо реализовать, потому что это первый реальный шанс впервые за 20 лет дойти до финала и наконец попытаться выиграть главный европейский трофей.