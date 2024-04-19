Где смотреть 'Реал' – 'Барселона': расписание трансляций Эль-класико

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" встретятся в центральном матче 32-го тура розыгрыша чемпионата Испании. Главное противостояние Ла Лиги пройдет в воскресенье, 21 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу", а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех каталонской команды достигают уровня 3,75.

В турнирной таблицы Примеры соперников разделяет восемь очков. Даже ничья фактически гарантирует мадридскому коллективу чемпионство. В первом круге "Реал" добыл на выезде волевую победу – 2:1.

Обе команды посреди недели провели ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. "Барселона" проиграла ПСЖ и покинула турнир, а "Реал" в серии пенальти одолел "Манчестер Сити". Героем встречи стал украинец Андрей Лунин.

Как сообщал OBOZ.UA, испанские СМИ раскрыли, что первым делом сделал Андрей Лунин после того, как выиграл серию 11-метровых в матче с "Манчестер Сити".

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