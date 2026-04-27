Где смотреть ПСЖ – 'Бавария': расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" примет мюнхенскую "Баварию" в первом полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Действующие победители турнира и один из самых титулованных клубов в его истории проведут поединок в Париже во вторник, 28 апреля.

Видео дня

Игра состоится на поле стадиона "Парк де Пренс". Стартовый свисток арбитра Сандро Шерера из Швейцарии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за ходом матча, в котором сможет принять участие защитник Илья Забарный, благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир пройдет на канале "Megogo Футбол 1". По традиции показ встречи будет сопровождаться аналитическая студия с участием комментаторов и экспертов.

Соперники провели друг с другом 15 матчей и ни в одном из них не была зафиксирована ничья. Шесть побед добыли футболисты ПСЖ, а девять поединков остались за "Баварией", которая выиграла пять последних поединков игр.

Последняя встреча состоялась в ноябре минувшего года, когда мюнхенцы были сильнее благодаря дублю Луиса Диаса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!