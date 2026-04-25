60-тысячный стадион во Франции устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

Украинский форвард "Лиона" Роман Яремчук оформил дубль, забив свои третий и четвертый голы за французский клуб. 30-летний львовянин отметился в матче 31-го тура Лиги 1 против "Осера" (3:2), став главным героем.

На 19-й минуте Халис Мера пяткой выдал фантастический пас на Абнера Винисуса. Бразилец сделал точный прострел в штрафную, где украинец одним движением отправил круглый снаряд в сетку.

После этого заполненные трибуны стадиона "Парк Олимпик Лионне" устроили нашему соотечественнику фирменную овацию. Вместе с диктором болельщики три раза проскандировали фамилию игрока сборной Украины.

На 71-й минуте Роман оформил дубль. Украинский футболист в окружении защитником смог в одно касание переправить передачу от Корентена Толиссо в ворота.

Как сообщал OBOZ.UA, Лион" официально объявил о переход Яремчука в феврале. Наш соотечественник присоединился к "ткачам" на правах арены до конца июня нынешнего года с правом выкупа его контракта у греческого "Олимпиакоса".

В текущем сезоне Роман провел за "Лион" 8 матчей (преимущественно выходя на замену) и забил 4 гола. Суммарно за этот сезон в клубах и сборной он имеет 25 игр, 6 голов и 2 ассиста.

