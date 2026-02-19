Где смотреть первый матч 'Динамо' в 2026 году. Расписание трансляций игры УПЛ

Киевское "Динамо" уже в пятницу, 20 февраля, проведет первый официальный матч 2026 года. В рамках Премьер-лиги подопечные тренера Игоря Костюка примут на поле клубного стадиона львовский "Рух", который после первой части сезона идет на 10-й строчке в турнирной таблице.

Встречу принимает стадион "Динамо" имени Валерия Лобавновского. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Любители футбола смогут следить за матчем благодаря трансляции на телеканале 2+2. Это прямой эфир доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, показ поединка будет организован на официальном канале "бело-синих" на видеохостинге YouTube.

"Динамо" по итогам 2025 года расположилось на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ. Столичная команда отстает от лидеров, черкасского ЛНЗ и донецкого "Шахтера", на девять очков.

Киевляне еще ни разу не проигрывали львовской команде. В 11 матчах "бело-синие" добыли девять побед и две ничьи. В первом круге динамовцы одержали убедительную победу в гостях 5:1.

