УПЛ уже завтра, но готовы ли лидеры? Как к возобновлению украинского чемпионата подходят ЛНЗ, 'Динамо' и 'Шахтёр'

На этой неделе возобновляется розыгрыш Украинской Премьер-лиги. Нас ждут 14 туров домашнего чемпионата и продолжение медальной борьбы. Впереди самый динамичный этап УПЛ и новое противостояние. Есть ли у ЛНЗ способность удержать уникальное лидерство? Что подготовил "Шахтер"? Как будет спасать отрыв "Динамо"? OBOZ.UA рассказывает главное о последних 2 месяцах в стане лидеров.

Видео дня

"Шахтер" и "Динамо" будут играть на два фронта. Но есть нюанс

Многолетние главные претенденты на золото чемпионата должны снова разрываться между двумя турнирами. Этой весной у них очень разные задачи с большими нюансами – возможно ли выиграть 2 кубка? Ведь, кроме УПЛ, "Динамо" продолжит сражаться за Кубок Украины, тогда как "Шахтер" вскоре продолжит в Лиге конференций. И эти турниры для них не такие легкие, как кажется.

Киевляне своими же руками выполнили ключевое условие для более легкого кубкового пути, когда выбили "Шахтер". Но новый тренер Костюк еще не знает вкуса этого турнира, тем более там ждет "Ингулец". Интерес Кубка-2026 в том, что в нем остались только 3 команды УПЛ и не факт, что с кем-то из них сможет пересечься столичный клуб. Отставание от первого места 9 очков и, кажется, "Динамо" самое время настроиться на то направление, где награда ближе, пожертвовав Премьер-лигой в пользу гарантированных еврокубков.

Проблема горняков в том, что в ЛК надо решать двойную задачу: не только выигрывать в Европе, но и добавлять очки для таблицы коэффициентов, потому что здесь есть настоящая возможность это сделать. Несмотря на то, что их ждет третий турнир континента, там остались довольно сильные соперники в битве за медали. А еще мы снова возвращаемся к вопросу расстояний: все потенциальные клубы вроде бы близко расположены, кроме финской "Шкендии", но переезды еще ни разу не играли на руку нашим командам. Сколько бы времени ни было подстроиться. "Шахтер" тоже должен сделать выбор, за какой трофей он будет играть этой весной.

Одни переподписывают, другие воруют

Что было на сборах, которые мы видели вживую? 8 матчей, 6 побед и как будто результативность от "Динамо". Конечно, там много места было экспериментам и удалось ли что-то наработать – узнаем только по факту более поздних матчей, в начале будет "Рух" с "Эпицентром". Вчера тренер Игорь Костюк заявил, что после возобновления чемпионата хочет видеть команду быстрой и смелой, а главное с жаждой игры вперед. Этого было очень мало в прошлом году и для возобновления борьбы за первенство надо попадать по воротам. Но будет ли кому?

"Динамо" стратегически в пролете. Трансферное окно финансово идеальное, вышли в ноль. Но нюанс значительный: никого не покупали и не продавали. Какая от этого выгода, если проблемные позиции открыты с огромными дырами? Единственная новость по игрокам – переподписание Шапаренко. Но на том уже мемном фото и игрок, и Суркис не выглядели счастливыми. К основе вопрос, потому что еще раз переложить все на Ярмоленко на решающем этапе здесь уже не поможет. А кто еще, потому что в одиночку бело-синие бывают с хорошими отрезками, а как соберется команда? Тем более она будет старая, никого нового не будут искать.

"Шахтер" потратил 4.5 млн евро, забрав себе одного из лучших вингеров – Проспера Оба. Взяли его в ЛНЗ, во всех смыслах прямого конкурента за золото, что выглядит вдвойне интереснее. 7 голов, 3 ассиста – это весомая часть вклада в уже бывшую черкасскую команду. Теперь потенциал надо будет реализовать за гранда, у которого более высокие требования и запросы. Кажется, что это для большей тактической гибкости, когда можно будет распределить игроков на 2 турнира. Ведь здесь появилась возможность выиграть еврокубок, но надо и извиниться за первую в истории бронзу УПЛ.

Горняки продолжают свою охоту: активная работа на бразильском рынке подготовила для них сразу 3 потенциальных подписания. Как пишут медиа, уже почти готовы бумаги на молодежь: главный среди них 18-летний Матеус Шавьер, выступающий в "Сантосе" на позиции нападающего. Также рассматривают двух 17-летних игроков с атакующим профилем, Бруниньо из "Атлетико Паранаэнсе" и Мека из "Гремио". Шавьер остается самым желанным, потому что у него взрывная тенденция к росту, а за юношескую команду на Молодежном кубке Сан-Паулу он положил 5 голов за 3 игры. До закрытия украинского трансферного окна остается уже меньше трех недель и хотя бы одного из этих футболистов горняки стремятся оформить.

Что сделал ЛНЗ для защиты лидерства?

Главный клуб Украины после прошлой осени – ЛНЗ. Несомненно, команда, которая смогла впервые за долгое время дать нам нового зимнего чемпиона, собрала на себя все внимание. Идеально проведенная кража ключевого игрока поставила ЛНЗ в неудобное положение: кто теперь будет забивать и реализовывать преимущество? На замену у "Кривбасса" приобрели Микитишина с Твердохлибом, на последнего у тренера Пономарева главный план. Во время контрольных матчей черкащане выступили классно, 4 сухие выигрыши, среди главных матчей – победа 1:0 над "Шахтером" с голом защитника Горина. Проиграли только один, последний матч против "Риги".

ЛНЗ тоже имеет интересный календарь на два направления. Это третий клуб, который одновременно претендует и на чемпионство, и на Кубок. И в этом случае трудно определить приоритеты, потому что для команды оба трофея дебютные. Учитывая такие контрольные матчи, коуч собрал достаточно данных и говорит, что команда готова защищать первую позицию в дальнейшем. Хотя стиль спаррингов будет неуместным в начале, нагрузка на клуб будет постепенно увеличиваться.

Главная борьба будет за зону еврокубков

Время вспомнить таблицу, которую мы после нескольких месяцев перерыва уже подзабыли. Лидеров двое: ЛНЗ опережает "Шахтер" за счет личных встреч (победа 4:1 в октябре), но оба клуба имеют по 35 очков и приятный отрыв от преследователей. Их личной встречи придется подождать аж до апреля. Далее идет "Полесье", между лидерами и середняками. Плотнее всего у нас будет в зоне борьбы за последнее место Лиги конференций; хотя, как мы уже говорили, с таким Кубком все непредсказуемо. Здесь на 4 месте спряталось "Динамо", а всего за 3 очка идет "Заря" – и это при том, что луганчане аж восьмые.

"Карпаты" открывают для нас ту часть Премьер-лиги, которая прежде всего борется за выживание, потому что даже плей-офф может быть коварным: от львовян на 9 месте до "Кудровки" на 13-м всего 5 очков и несколько ошибок за оставшиеся туры. Из подвала попытается выйти серебряный призер прошлого сезона "Александрия", тогда как из всех новичков УПЛ "Металлист 1925" запрыгнул выше. Что интересно, на второй тур все команды заходят хотя бы с одной победой, ничьей или поражением:

Где и как смотреть игры?

17-й тур, послезимний, сразу забрасывает борьбу. Он станет одним из самых растянутых в этом сезоне, игры запланировали аж на 4 разных дня. Первый матч будет уже в пятницу, 20-го числа. Все встречи, традиционно, покажет УПЛ.ТВ:

Пятница

"Верес" – "Полтава", 15:30

"Динамо" – "Рух", 18:00

Суббота

"Эпицентр" – ЛНЗ, 13:00

"Металлист 1925" – "Кривбасс", 15:30

Воскресенье

"Колос" – "Полесье", 13:00

"Шахтер" – "Карпаты", 15:30

Понедельник

"Александрия" – "Оболонь", 13:00

"Кудривка" – "Заря", 15:30