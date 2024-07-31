Где смотреть футбол 'Партизан' – 'Динамо': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 31 июля, проведет повторный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с белградским "Партизаном". Подопечные Александра Шовковского после феерической победы 6:2 в польском Люблине сыграют с сербами на выезде.

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Встречу принимает стадион "Партизана". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Партизан" – "Динамо". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2, доступный по подписке "Максимальная" медиасервиса Megogo, а также в цифровом эфирном телевидении T2. Кроме того, трансляция запланирована на телеканале "Динамо TV" и на канале "Динамо" Киев на видеохостинге Youtube.

Украинская команда считается явным фаворитом игры в Белграде. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,78. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 4,10.

Уже известно, что победитель противостояния "Динамо" и "Партизана" в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет с шотландским "Глазго Рейнджерс". Также проход сербского соперника гарантирует киевлянам еврокубковую осень.

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис эмоционально отреагировал на феерическую победу команды в матче с "Партизаном".

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