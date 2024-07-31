'Партизан' – 'Динамо': все подробности матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 31 июля, проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с белградским "Партизаном". После сверхуверенной победы в Люблине подопечные Александра Шовковского должны закрыть дуэль поединком в столице Сербии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Партизана". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Партизан" – "Динамо". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ПАРТИЗАН" – "ДИНАМО"

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2, доступный по подписке "Максимальная" медиасервиса Megogo, а также в цифровом эфирном телевидении T2. Кроме того, трансляция запланирована на телеканале "Динамо TV" и на канале "Динамо" Киев на видеохостинге Youtube.

ПРОГНОЗ НА "ПАРТИЗАН" – "ДИНАМО"

Украинская команда считается явным фаворитом игры в Белграде. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,78. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 4,10.

СУДЬИ НА "ПАРТИЗАН" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет Мариан Барбу. Помогать ему будут лайнсмены Михай Марика и Имре Бучи. Роль четвертого рефери исполнит Себастьян Колцеску.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Кэтэлин Попа.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Шовковский, главный тренер киевского "Динамо":

– Безусловно, первая игра имеет большое значение, но профессионалы не должны отличать победы от поражений и готовиться к любой игре с максимальным желанием проявить свои лучшие качества – как лично каждый игрок, так и команда в целом. Поэтому к этой игре мы готовились с большим желанием продемонстрировать хорошую игру, свои бойцовские качества. Как говорят, мы сыграли только первый тайм, а второй уже состоится завтра на этом стадионе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Партизан": А.Йованович – Дурдевич, Маркович, Муякич, Д.Йованович, Юрчевич, Ариагга, Захид, Трифунович, Калулу, Салданья.

"Динамо": Бущан – Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Кабаев, Волошин, Ванат.

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис эмоционально отреагировал на феерическую победу команды в первом матче с "Партизаном".

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