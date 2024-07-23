'Динамо', забив 6 голов, разгромило 'друзей Москвы' в квалификации Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" обыграло "Партизан" из Белграда в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Номинально домашний поединок в польском Люблине на стадионе "Люблин Арена" завершился со счетом 6:2. Это стало дебютной игрой Александра Шовковского в еврокубке в статусе главного тренера.

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Перед стартовым свистком игроки "Динамо" отказались пожимать руку соперника, так как сербы ездили в Москву на товарищеские матчи.

Уже на 4-й минуте "бело-синие" имели отличный шанс, чтобы открыть счет, но сперва Шапаренко не решился на удар, выстрел Кабаеваа с острого угла парировал голкипер, а на добивании неудачно сыграл Ярмоленко.

Хозяева постарались использовать максимально высокий прессинг, вынуждая динамовцев взвиничвать темп. Как только киевляне ускорялись, у них сразу появлялись свободные зоны. Грамотно комбинируя украинские игроки смогли постепенно перевести встречу на половину соперника, но до реальных угроз дело не доходило.

Сербы отличались грубой игрой и уже к 11-й минуте имели в пассиве две желтых карточки.

На 21-й минуте очень неосторожно сыграл Караваев, в простой ситуации ударив в ногу Калюлю. Немецкий арбитр Кристиан Дингерт после просмотра VAR поставил пенальти. 11-й метровый точно реализовал Салдана.

Забив гол хозява большими силами отошли в оборону, отдав инициативу нашим соотечественникам. Подопечные Шовковского много комбинировали, постоянно используя фланги.

"Динамо" раз за разом создавало моменты, но нанести точный и сильный удар не удавалось. Заметно, что столичные футболисты превосходили оппонентов в технике, и под конец тайма это принесло свои результаты.

На 40-й минуте Кабаев отдал на Шапаренко и Николай в касание мощно пробил в угол, сравняв счет, а через 3 минуты пушечный удар Бражко от штанги вывел украинцев вперед.

На последних минутах Караваев реабилитировался за привезенный пенальти, забив третий гол.

Во второй половине уверенная игра украинской команды продолжалась, которая спокойно разбирала "Партизан" на запчасти.

На 55-й минуте Владислав Кабаев пробежав без особого сопротивления половину поля точным дальним "выстрелом" сделал счет разгромным.

После этого украинские игроки расслабились, за что были моментально наказаны. На 66-й минуте Салдана забил второй гол, сократив отставание.

Это заметно взбодрило динамовцев. Они вновь заиграли острее, были близки к 5-му голу, который забили на 83-й минуте. Бражко метров с 20 бил в правую девятку, вратарь смог вытянуть мяч, но на подборе грамотно сыграл Волошин. 21-летний нападающий смог сделать ассист на Попова, который оформил 5-й гол.

Точку в матче поставил Пихаленок на последних секундах.

Динамо Киев Украина – Партизан Сербия 6:2 (3:1, 3:1)

Голы: 0:1 – 22, пенальти Салданья, 1:1 – 40 Шапаренко, 2:1 – 43 Бражко, 3:1 – 45+1 Караваев, 4:1 – 55 Кабаев, 4:2 – 66 Салданья, 5:2 – 83 Попов, 6:2 – 90+2 Пихаленок.

Динамо Киев – Бущан, Попов, Дячук, Вивчаренко, Буяльский (Пихаленок, 46), Шапаренко (Лонвейк, 86), Бражко (Андриевский, 86), Караваев (Малыш, 46), Ярмоленко (Волошин, 69), Кабаев, Ванат.

Партизан – Йованович, де Медина (Филипович, 60), Муякич, Маркович, Антич, Захид (Натхо, 60), Ко Ен Чжун (Шчекич, 46), Арриага, Северина (Ибрагим, 60), Калюлю (Трифунович, 77), Салданья.

Предупреждения: Салданья (1), де Медина (11), Бражко (47), Арриага (81).

Ответный поединок состоится 31 июля в Белграде. Начало в 21:00 по киевскому времени.

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