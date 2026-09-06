Где смотреть Магучих и Украину на первом в истории Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике. Расписание трансляций

С 11 по 13 сентября в Будапеште пройдет первый в истории Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. В соревнованиях выступят пять представителей Украины: три спортсменки в женских прыжках в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, а также Олег Дорощук в мужских прыжках в высоту и Михаил Кохан в метании молота.

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Официальным транслятором турнира в Украине станет "Суспільне Спорт". Прямые эфиры будут доступны на региональных телеканалах "Суспильного" и цифровых платформах вещателя.

Расписание выступлений украинцев (время киевское)

11 сентября, пятница Сессия: 19:00 – 22:00

19:13 – Прыжки в высоту, женщины (финал) Участницы: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко

19:23 – Метание молота, мужчины (финал) Участник: Михаил Кохан

12 сентября, суббота Сессия: 18:00 – 21:00

Украинские спортсмены в этот день не выступают.

13 сентября, воскресенье Сессия: 18:00 – 21:00

19:04 – Прыжки в высоту, мужчины (финал) Участник: Олег Дорощук

Точная сетка трансляций на платформах "Суспільне Спорт" будет опубликована ближе к началу соревнований.

Новый турнир World Athletics Ultimate Championship станет финальным событием сезона и соберет около 400 сильнейших легкоатлетов из более чем 70 стран. Соревнования примет Национальный легкоатлетический центр в Будапеште, который ранее принимал чемпионат мира 2023 года.

Формат турнира отличается от привычных мировых первенств. В технических дисциплинах выступят только восемь лучших спортсменов мира, в беговых видах предусмотрено участие 16 атлетов. Квалификационных соревнований не будет: участники сразу начнут борьбу в финалах или полуфиналах и финалах.

Призовой фонд дебютного чемпионата составит 10 миллионов долларов. Победители индивидуальных дисциплин получат по 150 тысяч долларов.

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