World Athletics включил самую красивую легкоатлетку Украины в состав на первый в истории абсолютный ЧМ в Будапеште. Есть ли Магучих

Украина будет представлена пятью спортсменами на первом в истории World Athletics Ultimate Championships, который пройдет в Будапеште 11–13 сентября. В состав сборной вошли четыре представителя прыжков в высоту и метатель молота Михаил Кохан.

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Главная звезда сборной Украины Ярослава Магучих получила прямую лицензию как действующая олимпийская чемпионка Парижа-2024. Также в турнире выступят Олег Дорощук и Ирина Геращенко.

Выступит в секторе прыжков в высоту и Юлия Левченко, которую считают самой красивой спортсменкой страны. 28-летняя уроженка Бахмута будет бороться за победу, несмотря на то, что ранее в интервью она призналась в готовности не на все 100%.

Дорощук отобрался как лидер мирового рейтинга в мужских прыжках в высоту с результатом 2,33 м в нынешнем сезоне. Левченко занимает третью позицию в мировом рейтинге среди женщин, а Геращенко получила приглашение после возвращения в соревнования из декретного отпуска.

Кохан занимает четвертое место в мировом рейтинге метателей молота. В 2026 году украинец установил личный рекорд 82,38 м и завоевал "бронзу" чемпионата Европы.

Окончательный состав участников определился после обновления мирового рейтинга 2 сентября. В технических дисциплинах на турнир отбирались восемь лучших спортсменов мира, а в беговых дисциплинах предусмотрено до 16 участников.

Абсолютный чемпионат мира пройдет в течение трех вечеров. Призовой фонд соревнований составит 10 миллионов долларов.

Напомним, что Магучих и Геращенко перед этим выступят в финале Бриллиантовой лиги, который пройдет в пятницу, 4 сентября в Брюсселе. Решающие соревнования сезона примет стадион короля Бодуэна в рамках традиционного турнира Memorial Van Damme.

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