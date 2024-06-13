Где смотреть Испания – Хорватия: расписание трансляций матча Евро-2024

Сборные Испании и Хорватии откроют чемпионат Европы по футболу в группе В. "Фурия роха" и "клетчатые" сойдутся в первом туре квартета, где кроме них также выступают итальянцы и албанцы.

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Встречу принимает Олимпийский стадион в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Команды встречаются уже на четвертом чемпионате Европы подряд. Всего они сыграли друг с другом 10 матчей. В них пять побед отпраздновали испанцы, три – хорваты, а еще две встречи завершились вничью.

В последний раз соперники сошлись в финале Лиги наций-2023. Тогда ни одна из команд не смогла забить и судьба трофея решилась в серии пенальти, где точнее была "фурия роха" – 5:4.

Как сообщал OBOZ.UA, портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

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