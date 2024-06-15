Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024

Трехкратный чемпион Европы сборная Испании в субботу, 15 июня, проведет стартовый матч континентального первенства в Германии. "Фурия роха" откроет турнир поединком против команды Хорватии в квартете В, где также выступают действующие победители итальянцы и албанцы.

Видео дня

Встречу принимает главная арена Евро-2024 – Олимпийский стадион в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Фаворитами противостояния считаются испанцы. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех хорватской команды достигают уровня 4,33.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать лайнсмены Стюарт Бэрт и Дэниэл Кук. Роль четвертого рефери исполнит Энтони Тейлор.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Главная цель всегда одна – сражаться и постараться победить. Я убежден, что мы сможем побороться за титул. Однако победитель может быть только один, а хороших сборных, способных завоевать этот трофей, немало. Я думаю, что мы готовы, но у нас все еще есть время для роста и совершенствования, чтобы получить команду, которая поборется за титул.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

– Мы попали в самую сложную группу, и все это знают. Хороший старт имеет решающее значение. Помните чемпионат мира в Катаре, когда мы сначала сыграли с Марокко? Набранное тогда очко оказалось очень важно в дальнейшем. Мы не нацелены на ничью. Хотим показать себя с лучшей стороны и победить. Мы никого не боимся и едем за победой. Это будет сложно и потребует от нас многого, но, как всегда, я верю в нашу команду.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Гримальдо – Мерино, Родри, Педри – Ямаль, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Майер, Будимир, Крамарич

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречаются уже на четвертом чемпионате Европы подряд. Всего они сыграли друг с другом 10 матчей. В них пять побед отпраздновали испанцы, три – хорваты, а еще две встречи завершились вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Берлина приняли решение о запрете российского флага на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

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