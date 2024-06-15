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Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
3,6 т.
Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024

Трехкратный чемпион Европы сборная Испании в субботу, 15 июня, проведет стартовый матч континентального первенства в Германии. "Фурия роха" откроет турнир поединком против команды Хорватии в квартете В, где также выступают действующие победители итальянцы и албанцы.

Видео дня

Встречу принимает главная арена Евро-2024 – Олимпийский стадион в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024
Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Фаворитами противостояния считаются испанцы. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех хорватской команды достигают уровня 4,33.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать лайнсмены Стюарт Бэрт и Дэниэл Кук. Роль четвертого рефери исполнит Энтони Тейлор.

Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Главная цель всегда одна – сражаться и постараться победить. Я убежден, что мы сможем побороться за титул. Однако победитель может быть только один, а хороших сборных, способных завоевать этот трофей, немало. Я думаю, что мы готовы, но у нас все еще есть время для роста и совершенствования, чтобы получить команду, которая поборется за титул.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

– Мы попали в самую сложную группу, и все это знают. Хороший старт имеет решающее значение. Помните чемпионат мира в Катаре, когда мы сначала сыграли с Марокко? Набранное тогда очко оказалось очень важно в дальнейшем. Мы не нацелены на ничью. Хотим показать себя с лучшей стороны и победить. Мы никого не боимся и едем за победой. Это будет сложно и потребует от нас многого, но, как всегда, я верю в нашу команду.

Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Гримальдо – Мерино, Родри, Педри – Ямаль, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Майер, Будимир, Крамарич

Испания – Хорватия: все подробности матча Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречаются уже на четвертом чемпионате Европы подряд. Всего они сыграли друг с другом 10 матчей. В них пять побед отпраздновали испанцы, три – хорваты, а еще две встречи завершились вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Берлина приняли решение о запрете российского флага на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

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