Где смотреть хоккей Украина – Польша: расписание трансляций ЧМ-2025

Мужская сборная Украины по хоккею впервые с 2007 года пытается пробиться в элиту чемпионата мира. В четверг, 1 мая, подопечные тренера Дмитрия Христича проводят четвертый матч на мировом первенстве-2025 в дивизионе IA, которое принимает румынский Сфынту-Георге.

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Соперником "сине-желтых" по ключевому противостоянию мундиаля станет команда Польши. Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Украинские любители хоккея смогут поддержать своих любимцев благодаря "Суспильному". Прямой эфир будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт", его официальном сайте, странице в YouTube и региональных каналах вещателя. Трансляции можно увидеть на видеоплатформе Megogo.

Кроме поляков и украинцев на ЧМ в Румынии выступают команды Японии, Великобритании, Италии и хозяев турнира. Две лучшие сборные чемпионата получат права в будущем году выступить в топ-дивизионе мундиаля.

Поляки вылетели в дивизион IА после того, как стали худшей командой на первенстве-2024, где набрали лишь очко в семи матчах группового этапа.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по хоккею стартовала с драматичного поражения на чемпионате мира 2025 года. После этого "сине-желтые" в серии буллитов обыграли Италию. А накануне подопечные Христича разгромили Румынию.

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