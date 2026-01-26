УкраїнськаУКР
Где смотреть футзал Украина – Чехия: расписание трансляций матча Евро-2026

Где смотреть футзал Украина – Чехия: расписание трансляций матча Евро-2026

Мужская сборная Украины по футзалу в среду, 28 января, проведет решающий матч группового этапа чемпионата Европы 2026 года. Подопечные тренера Александра Косенко сразятся в этом поединке против представителей Чехии и постараются добыть путевку в плей-офф.

Встречу принимает "Арена Рига" в столице Латвии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Любители футзала смогут увидеть старт украинцев на чемпионате Европы благодаря видеосервису Mtgogo. Прямой эфир из Литвы пройдет на канале "Megogo Футбол 1". Показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Наша команда в стартовом матче чемпионата сенсационно проиграла дебютантам турнира армянам. После этого "сине-желтые" разгромили одних из хозяев первенства литовцев. Однако поражение в первой встрече и последующий триумф Армении в поединке против Чехии поставили крест на шансах подопечных Косенко выиграть квартет.

Теперь украинцы претендуют лишь на второе место, для чего их устроит 28 января и ничья.

Как сообщал OBOZ.UA, российский футзалист сборной Армении выкрикивал оскорбительные речевки в адрес украинцев после матча Евро-2026.

