Где смотреть футбол Канада – Украина: расписание трансляций матча

Сборная Украины по футболу в субботу, 7 июня, сыграет первый в истории матч с командой Канады. Подопечные тренера Сергея Реброва примут участие в турнире Canadian Shield, который принимает Торонто.

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Встреча состоится на стадион BMO Field, который в будущем году будет принимать матч финальной части чемпионата мира. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Канада – Украина. Начало игры – в 22:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, на канале "Megogo Футбол 1". Параллельно показ поединка будет осуществляться на бесплатном канале платформы "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Внимание! С марта 2025 года матчи национальной сборной Украины не транслируются на региональных каналах "Суспильного".

Трансляцию встречи "сине-желтых" в Торонто будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Ранее бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал участие сборной Украины в товарищеском турнире в Канаде. Главный тренер сборной Сергей Ребров удивил выбором игроков на поединки в июне.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

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