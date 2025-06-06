Канада – Украина: онлайн-трансляция матча на турнире Canadian Shield

Сборная Украины по футболу в субботу, 7 июня, проведет первый из двух товарищеских матчей в рамках турнира Canadian Shield в Канаде. Соперниками нашей команды станут хозяева соревнований, которая ведет подготовку к домашнему для себя первенству мира-2026.

Видео дня

Поединок состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который будет принимать матчи мундиаля. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Канада – Украина. Начало игры – в 22:30 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ КАНАДА – УКРАИНА

Футбол. Товарищеский матч

Торонто, стадион BMO Field

Главный арбитр: будет объявлен позже

Канада – Украина – 0:0

______________________________

24 ЧАСА ДО МАТЧА. Отметим, что в случае ничьей команды сразу перейдут к серии пенальти.

24 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Украинская национальная команда впервые в истории приехала в Канаду, где проведет сразу два товарищеских матча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Канада: Сент-Клер – Корнелиус, де Фужероль, Уотерман, Ларея – Бьюкенен, Шуанье, Коне, Нелсон – Дэвид, Ларин

Украина: Лунин – Матвиенко, Сваток, Забарный – Миколенко, Зинченко, Калюжный, Зубков – Судаков, Гуцуляк – Яремчук

Команды уже встречались друг с другом в товарищеском матче в 2010 году. Тогда украинцы совершили камбэк, проигрывая 0:2.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!