Где смотреть футбол Грузия – Украина: расписание трансляций матча Лиги наций

В субботу, 16 ноября, сборная Украины по футболу проведет гостевой поединок 5-го тура Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва на арене "Аджарабет Арена" сыграют с национальной командой Грузии.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире из Батуми матч покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях. В 17:30 в эфир выйдет студия с приглашенными экспертами.

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, на канале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Максимальная", "Оптимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

Параллельно показ поединка будет осуществляться на региональных телеканалах "Суспильного" (например, "Суспильне Киев", "Суспильне Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). На всех играх будет работать команда комментаторов MEGOGO.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.

После четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, имея в активе четыре очка. Лидирует Чехия, которая набрала семь пунктов.

Ранее стало известно, что один из игроков сборной Украины нарушил негласное дисциплинарное правило и провел ночь с женой накануне старта команды на чемпионате Европы 2024 года.

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