'Ливерпуль' готовит сенсационный трансфер футболиста сборной Украины

Защитник сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру в одном из самых титулованных клубов Англии. "Ливерпуль" уже начал предварительные переговоры с представителями футболиста и рассматривает возможность его перехода в ближайшее трансферное окно.

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По информации авторитетного английского инсайдера Дэвида Оккопа, мерсисайдцы уже провели первые контакты с окружением 23-летнего центрального защитника ПСЖ. На данном этапе обсуждения носят ознакомительный характер, однако интерес английского клуба является конкретным.

Активизация "Ливерпуля" на трансферном рынке связана с уходом основного защитника Ибраимы Конате, который покинет команду на правах свободного агента. Руководство клуба ищет варианты усиления центра обороны и включило украинца в список потенциальных кандидатов.

Дополнительным фактором называют возможное назначение испанского специалиста Андони Ираолы. Забарный уже работал под его руководством в "Борнмуте", где закрепился в статусе одного из самых надежных молодых защитников АПЛ.

Несмотря на победу ПСЖ в Лиге чемпионов сезона-2025/26, украинец не всегда получал место в стартовом составе на ключевые матчи. В плей-офф турнира он выходил на поле ограниченное количество раз, а в финале против "Арсенала" появился лишь по ходу встречи.

Французский клуб не исключает продажу игрока, однако рассчитывает получить серьезную компенсацию. Летом 2025 года парижане заплатили за Забарного 66 миллиона евро, поэтому намерены вернуть как минимум вложенные средства. При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в 40 миллионов евро.

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