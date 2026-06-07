Дания – Украина: все подробности товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 7 июня, проведет второй матч под руководством нового тренера Андреа Мальдеры, который стал первым в истории "сине-желтых" иностранным наставником. Наша команда сыграет спарринг с датчанами, которые так же не смогли квалифицировать на ЧМ-2026.

Видео дня

Игру принимает городской стадион в Оденсе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Дания – Украина. Время начала – 19:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДАНИЯ – УКРАИНА

Увидеть матч можно будет благодаря трансляции на видеоплатформе MEGOGO. Прямой эфир из Дании организовывает канал "Megogo Футбол Первый". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

ПРОГНОЗ НА ДАНИЯ – УКРАИНА

Явным фаворитом встречи считается "датский динамит". Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1,68. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успехи украинцев достигают уровня 5,00.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины:

– Конечно, мы должны смотреть на настоящее, но также видеть, куда мы хотим прийти, чего хотим достичь. Результат должен быть следствием качества нашей игры. У игроков кипят головы после наших встреч, после теоретических занятий. Они большие молодцы, слушают все, что я им говорю – и это самое важное.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Дания: Хермансен – Мэле, Нельссон, Андерсен, Ба, Хейбьерг, Дарами, Дамсгор, Фрохольдт, Дагим, Хейлунд.

Украина: Трубин – Миколенко, Забарный, Михавко, Романчук, Бражко, Малиновский, Судаков, Цыганков, Бондаренко, Пономаренко.

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ ДАНИЯ – УКРАИНА

Украинцы и датчане встречались друг с другом трижды – один раз в товарищеском матче в 2003 году, когда викинги были сильнее 1:0, и в отборе к чемпионату мира-2006, где "сине-желтые" вырвали ничью в Копенгагене 1:1 и добыли победу в Киеве 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом матче под руководством Андреа Мальдеры сборная Украины добыла победу над командой Польши.

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