Где смотреть Джошуа – Нганну: расписание трансляций боя в супертяжелом весе

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) в пятницу, 8 марта, проведет свой четвертій за последние 11 месяцев бой. Соперником британца станет сенсационный дебютанта бокса и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Поединок состоится на стадионе Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Нганну. Ориентировочное начало – 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени.

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по месячной подписке. Также из Эр-Рияда организовывают британские телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

Явным фаворитом противостояния аналитики считают Джошуа. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,28. Ничья оценивается котировкой 19,00. А показатели на успех Нганну достигают уровня 3,75.

При этом наиболее вероятным исходом боя букмекеры видят его остановку в 5-6 раундах. Соответствующее событие представлено индексом 4,00.

Ранее промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Джошуа – Нганну сразится с сильнейшем в поединке Александр Усик (21-0, 14 КО) – Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) не допустили к поединку против Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) в андеркарте боя Джошуа – Нганну.

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