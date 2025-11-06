Где смотреть 'Динамо' – 'Зриньски': расписание трансляций матча Лиги конференций

Чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 6 ноября, проведет очередной матч основного этапа Лиги конференций. Команда Александра Шовковского в номинально домашней игре в Польше примет боснийский "Зриньски" в 3-м туре турнира.

Поединок примет стадион "Арена Люблин". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Зриньски". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Явными фаворитами противостояния считаются хозяева. Эксперты GGBET по состоянию на 10:30 6 ноября отдают предпочтение "Динамо" с коэффициентом 1,67. А победу "Зриньски" оценивают в 4,96. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

Напомним, "Динамо" провально стартовало в Лиге конференций, проиграв английскому "Кристал Пэлас" и турецкому "Самсунспору" с общим счетом 0:5.

