"Динамо" – "Зриньски": все подробности матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 6 ноября, попытается добыть свою первую в истории в Лиге конференций. Команда Александра Шовковского в этот день в рамках третьего тура основного этапа турнира принимает в номинально домашней игре в Польше боснийский "Зриньски".

Поединок состоится на поле стадиона "Арена Люблин". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Зриньски". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ЗРИНЬСКИ"

Явными фаворитами противостояния считаются хозяева. Эксперты GGBET по состоянию на 11:30 6 ноября отдают предпочтение "Динамо" с коэффициентом 1,67. А победу "Зринськи" оценивают в 4,96. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ЗРИНЬСКИ"

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ЗРИНЬСКИ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Марк Нагтегаал. Помогать ему будут лайнсмены Дион Фиккерт и Мурат Кючюкербир. Роль четвертого рефери исполнит Алекс Бос.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Эрвин Бланк.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Шовковский, главный тренер "Динамо":

– Команда сейчас в рабочем режиме. С таким плотным графиком говорить о кризисе или подъеме неуместно и неправильно. Мы даже не можем провести полноценный тренировочный процесс. У нас есть время лишь на восстановление и подготовку непосредственно к матчу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко, Михайленко, Яцик – Волошин, Герреро, Шола.

"Зриньски": Любич – Мемия, Дуймович, Машич, Вранькович – Джурасек, Чавар – Чуже, Иванчич, Шакота – Бильбия.

ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ

Киевляне проиграли две стартовые встречи и входят в число семи команды, у которых ноль набранных очков. А вот боснийцы имеют в своем активе разгром гибралтарского "Линкольна" 5:0.

