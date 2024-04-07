Где смотреть четвертьфиналы Лиги чемпионов 'Реал' – 'Манчестер Сити' и 'Арсенал' – 'Бавария'. Расписание трансляций

Во вторник, 9 апреля, после паузы связанной с матчами национальных сборных, возобновляется сезон в Лиге чемпионов. В первом игровом дне сойдутся "в "Реал" - "Манчестер Сити" и "Арсенал" - "Бавария". Начало четвертьфиналов в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка из Испании в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Встреча "Арсенал" - "Бавария" будет показана на канале "Megogo Футбол 2".

Полуфиналы будут сыграны 30 апреля и 1 мая 2024, а также 7—8 мая 2024. Финальная встреча пройдет 1 июня 2024 на лондонском "Уэмбли".

Отметим, что "Реал" и "МанСити" встретятся в четвертый раз за последние пять сезонов. Кроме того, OBOZ.UA проанализировал все пары четвертьфинальной стадии ЛЧ, в которой сыграют два украинца, и выделил главные интриги.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta считает, что "Манчестер Сити" и "Реал" (Мадрид) являются главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов.

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