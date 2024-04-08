"Реал" – "Манчестер Сити": все подробности четвертьфинала Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити" во вторник, 9 апреля, проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Команды встретятся в четвертый раз за последние пять сезонов, что спортивный директор англичан Чики Бегиристайн назвал позором.
Встреча состоится на поле легендарного стадиона "Сантьяго Бернабеу". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Манчестер Сити". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
Лига чемпионов. Четвертьфинал
Первый матч
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"
Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция), арбитр VAR: Жером Бризар (Франция)
"Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) – 0:0
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24 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Лига чемпионов вступает в решающую стадию. И уже в 1/4 финала мы станем свидетелями грандиозной битвы между "Реалом" и Сити".
Команда из Мадрида на первой стадии плей-офф благодаря невероятной игре вратаря сборной Украины Андрея Лунина прошел немецкий "Лейпциг". В свою очередь англичане без проблем обыграл датский "Копенгаген" дважды по 3:1.
Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и португальским "Порту" впервые за восемь лет произошло самое волнующее событие в футболе.
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