Где смотреть 'Болонья' – 'Шахтер'. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 18 сентября, проведет свой первый матч в обновленной Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Подопечные Марино Пушича на стадионе "Ренато Даллара" в Болонье сразится с одноименным итальянским клубом.

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OBOZ.UA проведет онлайн "Болонья" – "Шахтер". Начало в 19:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Букмекеры не видят шансов у чемпиона Украины. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 4.37, в то время как успех хозяев оценивается показателем 1.94. Ничья также маловероятна (3.68).

Напомним, что с нового сезона УЕФА существенно изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определятся участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно суперкомпьютер просчитал шансы "Шахтера" в новой Лиге чемпионов и назвал победителя турнира.

Ранее свой прогноз на выступление "Шахтера" в Лиге чемпионов сделал ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

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