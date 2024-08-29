Искусственный интеллект предсказал, как выступит 'Шахтер' в обновленной Лиге чемпионов

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что донецкий "Шахтер" в новом сезоне Лиги чемпионом может занять место в диапазоне с 9-го по 24-е и выйти в стыковые матчи за место в 1/8 финала. Если удастся взять очки у более сильных соперников, можно даже рассчитывать на прямой выход в 1/8 финала.

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Для анализа была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывает еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Также машина сделала расклад по каждой из команд, которая досталась "горнякам" в результате жеребьевки.

Прогноз на выступление "Шахтера"

"Бавария": Поражение . Очень сильный соперник, с которым будет сложно набрать очки. "Боруссия Дортмунд": Поражение или ничья . В зависимости от формы команд ничья может быть возможна, особенно в Киеве. "Аталанта": Победа дома и ничья или поражение на выезде . Команды схожи по уровню, но на домашнем поле "Шахтер" может добиться положительного результата. "Арсенал": Поражение . Встреча с топ-командой, где шансы на успех минимальны. "Янг Бойз": Победа . Шансы на победу выше, особенно на домашнем поле. ПСВ: Победа или ничья . Учитывая, что обе команды равны по уровню, матч будет напряженным, но "Шахтер" может рассчитывать на успех. "Брест": Победа . Этот соперник должен быть по силам донецкому клубу. "Болонья": Победа или ничья . Итальянский клуб — не самая сильная команда в списке, поэтому у "Шахтера" есть хорошие шансы.

Общий прогноз

Победы : 3-4.

: 3-4. Ничьи : 1-2.

: 1-2. Поражения : 2-3.

Результаты жеребьевки для "Шахтера":

Напомним, что с нового сезона УЕФА существенно изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определяться участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Перед церемонией 36 участников были разбиты на четыре корзины, а для определения пар был задействован компьютер, так как для ручной процедуры понадобилось бы 1000 шариков.

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Первый тур состоится 17–19 сентября, а два последних – в январе 2025 года.

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