Искусственный интеллект предсказал, как выступит "Шахтер" в обновленной Лиге чемпионов
ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что донецкий "Шахтер" в новом сезоне Лиги чемпионом может занять место в диапазоне с 9-го по 24-е и выйти в стыковые матчи за место в 1/8 финала. Если удастся взять очки у более сильных соперников, можно даже рассчитывать на прямой выход в 1/8 финала.
Для анализа была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывает еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.
Также машина сделала расклад по каждой из команд, которая досталась "горнякам" в результате жеребьевки.
Прогноз на выступление "Шахтера"
- "Бавария": Поражение. Очень сильный соперник, с которым будет сложно набрать очки.
- "Боруссия Дортмунд": Поражение или ничья. В зависимости от формы команд ничья может быть возможна, особенно в Киеве.
- "Аталанта": Победа дома и ничья или поражение на выезде. Команды схожи по уровню, но на домашнем поле "Шахтер" может добиться положительного результата.
- "Арсенал": Поражение. Встреча с топ-командой, где шансы на успех минимальны.
- "Янг Бойз": Победа. Шансы на победу выше, особенно на домашнем поле.
- ПСВ: Победа или ничья. Учитывая, что обе команды равны по уровню, матч будет напряженным, но "Шахтер" может рассчитывать на успех.
- "Брест": Победа. Этот соперник должен быть по силам донецкому клубу.
- "Болонья": Победа или ничья. Итальянский клуб — не самая сильная команда в списке, поэтому у "Шахтера" есть хорошие шансы.
Общий прогноз
- Победы : 3-4.
- Ничьи : 1-2.
- Поражения : 2-3.
Результаты жеребьевки для "Шахтера":
Напомним, что с нового сезона УЕФА существенно изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определяться участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).
Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Перед церемонией 36 участников были разбиты на четыре корзины, а для определения пар был задействован компьютер, так как для ручной процедуры понадобилось бы 1000 шариков.
В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Первый тур состоится 17–19 сентября, а два последних – в январе 2025 года.
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