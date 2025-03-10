Где смотреть 'Барселона' – 'Бенфика': расписание трансляций 1/8 финалу Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" во вторник, 11 марта, проведет ответный матч 1/8 финала с лиссабонской "Бенфикой". После сверхтяжелой победы в гостях, когда "блаугранас" играли вдесятером с 22-й минуты встречи, но сумели выиграть 1:0, они будут защищать преимущество на своем поле.

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Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в столице Каталонии. Стартовый свисток французского арбитра Франсуа Летесье прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Увидеть поединок, в котором должен принять участие Анатолий Трубин, украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир будет доступен на канале "Megogo Футбол 2".

Прогноз на матч "Барселона" – "Бенфика" говорит о том, что фаворитами считаются хозяева поля. Ставки на победу каталонцев в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой в 5,50. А показатели успеха португальцев достигают уровня 7,00.

Отметим, что до поединка недельной давности команды выдали фантастический триллер на первом этапе Лиги чемпионов. В седьмом туре каталонцы вырвали гостевую победу 5:4, а Трубин допустил дикую ошибку.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики лиссабонской "Бенфики" устроили овации Анатолию Трубину во время матча с "Барселоной".

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