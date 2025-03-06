Стадион в Лиссабоне устроил овации голкиперу сборной Украины в матче Лиги чемпионов против 'Барселоны'. Видео

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал одним из главных героев домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Наш соотечественник провел блестящий первый тайм, отбив все удары, которые летели в ворота.

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23-летний футболист сборной Украины уже на 11-й минуте сорвал овации стадиона "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, совершив фантастический тройной сейв после удара Роберта Левандовского.

На 22-й минуте гости остались в меньшинстве. За опасный подкат Вангеліс Павлідіс был удален центральный защитник "Барсы" Пау Кубарси.

К сожалению для Украинца позитивного результата "орлы" добиться не смогли. На 61-й минуте Рафинья забил победный гол.

Как сообщал OBOZ.UA, Трубин помог своей команде добыть минимальную победу над "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов. Наш соотечественник вышел в стартовом составе и отбил все три удара, которые летели в створ его ворот.

22 января Трубин стал одним из антигероев матча 7-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Анатолий допустил нелепый фейл, забив в свои ворота рикошетом от соперника.

Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа 2023 года. Уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. С того момент провел за "орлов" 83 матча во всех турнирах, пропустив 81 гол. 33 игры завершил "всухую".

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