Впервые в истории. Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону, сняв с гонки

Сборная Украины по биатлону не смогла финишировать в смешанной эстафете на 7-м этапе Кубка мира, который проходил в норвежском Холменколлене. Ирина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима и Тарас Лесюк были дисквалифицированы как круговые.

Впервые в истории украинскую команду сняли с гонки в этой дисциплине (смешанная эстафета) на уровне Кубка мира по биатлону.

С самого начала гонка складывалась для наших соотечественников неудачно. Ирина Петренко сделала лишь два неточных выстрела на стойке, но безумно проиграла по скорости. Уходя со стрельбища 14-й (+1:25.1), украинка передала эстафету 16-й, проигрывая уже 2 минуты 14 секунд.

Дальше падение украинской команды ускорила Анна Кривонос. 26-летняя уроженка Сумщины на лежке совершила шесть промахов, заработав три штрафных круга. До стрельбы стойки Анна не дошла. С отставанием в 3 минуты 40 секунд перед стадионом ее сняли с трассы.

Наши парни так и не смогли принять участие в эстафеты.

В итоге из 23 команд в гонке финишировало 10. Последней сборной, которая показала время стала Польша. Она отстала от победителей более чем на 5 минут. Украина в протоколе 21-я.

Первое место завоевала Франция. Второй стала Швеция. Третье место у Норвегии.

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