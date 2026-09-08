Где и во сколько смотреть первый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. Расписание трансляций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 10 сентября, проведет своей первый матч в Лиге чемпионов сезона 2026/2027. Подопечные Арды Турана на стадионе"Филипс" в Эйндховене сразятся с местным ПСВ.

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию ПСВ – "Шахтер".

В Украине поединок будет доступен в прямом эфире только на медиасервисе MEGOGO, начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени. Предматчевая студия начнется в 18:30.

Трансляцию покажут на поп-ап канале "MEGOGO Футбол 1", а также в разделе "Спорт". Для просмотра матча необходима подписка "Спорт" или любой тариф линейки "MEGOPACK": "Максимальная", N+S или Y. На общедоступных телеканалах бесплатная трансляция встречи не запланирована.

Предстоящий матч станет вторым официальным противостоянием команд. Впервые "Шахтер" и ПСВ встретились 27 ноября 2024 года также в Эйндховене в рамках Лиги чемпионов.

Тогда "горняки" вели 2:0 после голов Данило Сикана и Александра Зубкова, однако после удаления Педро Энрике ПСВ удалось переломить ход игры. Малик Тилльман забил дважды в концовке, а Рикардо Пепи на пятой добавленной минуте принес нидерландскому клубу победу со счетом 3:2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!