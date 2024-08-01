Где и когда смотреть выступление Магучих на Олимпиаде-2024. Дата и время начала, расписание трансляций

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх в Париже начнут свое выступление наши прыгуньи в высоту. Бороться за "золото" Игр-2024 будут Юлия Левченко, Ирина Геращенко и конечно Ярослава Магучих.

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Квалификация стартует 2 августа в 11:15 по киевскому времени. В финал выходят все спортсмены, выполнившие квалификационный норматив (197 см), или как минимум 12 спортсменов с лучшими результатами.

Решающее сражение за медали на легкоатлетическом стадионе в Париже начнутся в воскресенье, 4 августа в 20:55 по киевскому времени.

Отметим, что украинки уже прибыли в столицу Франции и готовы к соревнованиям.

Смотреть выступление наших соотечественниц украинские болельщики смогут благодаря прямым трансляция на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. 22-летняя днепрянка на этапе Бриллиантовой лиги в Париже стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

После этого парижский стадион "Себастьян Шарлети" устроил овации Ярославе. Зрители, пришедшие поболеть за легкоатлетов, устроили фирменное безумие после рекордного прыжка украинки.

К слову, 22-летняя Ярослава уже давно встречается с сыном тренерши - Назаром. Степанову 19 лет лет и он также профессиональный легкоатлет - выступает в беге на 110 метров с барьерами.

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