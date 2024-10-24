Где бесплатно смотреть 'Динамо' – 'Шахтер'. Расписание трансляций украинского класико

В воскресенье, 27 октября, киевское "Динамо" в 11-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) сыграет против донецкого "Шахтера". Поединок пройдет на столичном стадионе им. В. Лобановского. Начало в 18:00.

Видео дня

В прямом эфире игру покажет общенациональный канал "2+2", доступный в бесплатно цифровом эфирном телевидении T2 и медиасервисе MEGOGO.

Кроме того трансляция матча будет доступна на UPL.TV – телеканал входит сетку вещания многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Провайдер Охват Ссылки sweet.tv Вся Украина https://sweet.tv/ VodafoneTV Вся Украина https://tv.vodafone.ua Киевстар ТВ Вся Украина https://tv.kyivstar.ua/ru/ Setanta Sports Вся Украина https://app.setantasports.com/ youtv Вся Украина https://youtv.ua/ VOLIA Вся Украина https://tv.volia.com OmegaTV Украина https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер Охват Ссылки VIASAT Вся Украина https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер Охват Ссылки Круг.ТВ Киев https://kolo.tv Корбина Киев https://corbina.ua/ IPNet Киев https://ipnet.ua Network.lviv Львов https://network.lviv.ua Ultra Львов АСТРА Львов https://astra.in.ua KIM Калуш https://www.kim.in.ua Infomir Одесса https://www.infomir.com.ua j Soho Одесса Wild Park Николаев, Николаевская обл. https://wildpark.net LocalNet Киев https://lan.ua Vinteleport Винница http://www.vinnitsa.com KOMITEX Львов https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер Охват Ссылки Шторм ТВ Кропивницкий https://www.shtorm.net CatNet Подольск https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/ ГОК Горишние Плавные http://trkgok.pl.ua СВС-ТВ ТК ЧП Миргород, Пирятин https://www.svs.pl.ua Eurolan Киев https://eurolan.ua ТИМ (Прилуки) Прилуки https://tim.ua BRIZ Одесса https://www.briz.ua МАКСНЕТ Харьков https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы

Провайдер Охват Ссылки LaLiga+ Весь мир (кроме стран-агрессоров) https://www.laligaplus.laliga.com OneFootball Весь мир (кроме стран-агрессоров) https://onefootball.com/ PANDA Interactive США, Канада, Великобритания https://watchupl.com GoNet Чехия + Евросоюз https://www.gonet.tv Setanta Sports Грузия, Молдова https://setantasports.com

В своей истории "Динамо" и "Шахтер" провели между собой 198 матчей. 80 побед у "Динамо" – 61 победа у "Шахтера". 57 раз была зафиксирована ничья.

Букмекеры не видят однозначного фаворита в противостоянии.

В турнирной таблице "Динамо" с 25 очками идет на 1-м месте. "Шахтер" четвертый (19 пунктов).

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября "Динамо" аннулировало неофициально приобретенные билеты на игру с "Шахтером". Вице-чемпионы Украины опубликовали заявление по поводу борьбы с перекупщиками, пообещав не оставить без последствий все попытки жуликов обойти систему.

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