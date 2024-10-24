Где бесплатно смотреть "Динамо" – "Шахтер". Расписание трансляций украинского класико
В воскресенье, 27 октября, киевское "Динамо" в 11-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) сыграет против донецкого "Шахтера". Поединок пройдет на столичном стадионе им. В. Лобановского. Начало в 18:00.
В прямом эфире игру покажет общенациональный канал "2+2", доступный в бесплатно цифровом эфирном телевидении T2 и медиасервисе MEGOGO.
Кроме того трансляция матча будет доступна на UPL.TV – телеканал входит сетку вещания многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV
Международные OTT платформы
В своей истории "Динамо" и "Шахтер" провели между собой 198 матчей. 80 побед у "Динамо" – 61 победа у "Шахтера". 57 раз была зафиксирована ничья.
Букмекеры не видят однозначного фаворита в противостоянии.
В турнирной таблице "Динамо" с 25 очками идет на 1-м месте. "Шахтер" четвертый (19 пунктов).
Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября "Динамо" аннулировало неофициально приобретенные билеты на игру с "Шахтером". Вице-чемпионы Украины опубликовали заявление по поводу борьбы с перекупщиками, пообещав не оставить без последствий все попытки жуликов обойти систему.
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