'Динамо' – 'Шахтер': все подробности матча УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в центральном матче 11-го тура розыгрыша футбольной Премьер-лиги Украины. Принципиальные соперники, которых в турнирной таблице разделяют уже шесть очков, сыграют в столице страны в воскресенье, 27 октября.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер". Время начала – 18:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Прямой эфир игры покажет общенациональный канал 2+2, доступный в бесплатно цифровом эфирном телевидении T2 и медиасервисе MEGOGO.

Кроме того трансляция матча будет доступна на UPL.TV – телеканал входит в сетку вещания многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Фаворитами противостояния считаются киевляне. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Николай Балакин из Киевской области. Помогать ему будут лайнсмены Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Роль четвертого рефери исполнит Максим Козыряцкий, также представляющий Запорожье.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Денис Шурман из Киевской области.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Караваев, Буяльский, Кабаев, Ванат.

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ

Команды провели по девять игр и "Динамо" опережает главного соперника в борьбе за "золото" на шесть пунктов. На момент старта 11-го тура "бело-синие" возглавляли турнирную таблицу Премьер-лиги, но перед центральным поединком игрового дня на вершину взобралась "Александрия".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне очного противостояния "Шахтер" и "Динамо" потерпели поражения в еврокубках. "Горняки" в Лиге чемпионов уступили в Лондоне "Арсеналу" 0:1, а столичная команда с аналогичным счетом проиграла "Роме" в Лиге Европы.

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