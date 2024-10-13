'Динамо' аннулировало билеты на матч с 'Шахтером'

Киевское "Динамо" аннулировало неофициально приобретенные билеты на матч 11-го тура Премьер-лиги против донецкого "Шахтера". Вице-чемпионы Украины у себя на официальном сайте опубликовали заявление по поводу борьбы с перекупщиками, пообещав не оставить без последствий все попытки жуликов обойти систему.

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"Благодаря анализу нашего билетного оператора все аккаунты с подозрительными транзакциями были заблокированы, а билеты, приобретенные с нарушениями, аннулированы", – говорится в сообщении.

"Динамо" предупреждает, что тикеты, приобретенные через неофициальные ресурсы, у перекупщиков или обходными путями недействительны – и не дают право на посещение игры.

"Мы, как организаторы, оставляем за собой право проверять документы, удостоверяющие личность, на входе во избежание нарушений", – отмечается в заявлении.

Напомним, что встреча "Динамо" – "Шахтер" состоится 27 октября в воскресенье на стадионе им. В. Лобановского. Начало в 18:00.

Как сообщал OBOZ.UA, свой крайний раз наши гранды встречались этой весной. 11 мая на "Арене Львов" "Шахтер" победил "Динамо" и в 15-й раз в своей истории стал чемпионом Украины.

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