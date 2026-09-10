От детского питания до деликатесов: какие опасные продукты и откуда ввезли в Украину в 2026 году

С 1 января по 7 сентября 2026 года Госпродпотребслужба получила 95 международных уведомлений об обнаружении вредной и опасной пищевой продукции, попадавшей на территорию Украины. Из них 87 сигналов поступило через европейскую систему Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), а еще 8 — через международную сеть органов по безопасности пищевых продуктов (INFOSAN).

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Об этом говорится в ответе главы Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука на запрос OBOZ.UA. Так, в результате оперативно проведенных мероприятий государственного контроля специалисты служб изъяли из оборота и утилизировали 77 тонн опасной продукции.

Какие товары попали под подозрение?

Сообщения касались широкого ассортимента пищевых продуктов, среди которых:

сыры, глазированные сырки, мясо птицы и субпродукты.

рыба, аналоги икры, морские коктейли.

замороженные черника и малина, картофель, морковь, абрикосовое и юзу пюре, грецкие орехи, семена (тыквенные, подсолнечные, льняные), а также специи (кориандр, кардамон).

лапша быстрого приготовления, хлебопекарные дрожжи.

печенье, конфеты, жевательные резинки, мед, элементы кондитерского декора.

маргарин, а также соевое, льняное и расторопшевое масло.

безалкогольные напитки, вино, чай из листьев сенны, пищевые ароматизаторы.

Смеси для младенцев и куриные яйца.

География поставок

Сигналы о рискованной продукции поступали из ряда стран ЕС, в частности из Польши, Литвы, Латвии, Нидерландов, Германии, Италии, Хорватии, Эстонии, Румынии, Словакии и Испании.

Странами происхождения этих товаров в документах указывались Франция, Нидерланды, Япония, Польша, Италия, Китай, Германия, Испания, Украина и другие государства.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что по каждому факту территориальные органы незамедлительно принимают предусмотренные законодательством меры для недопущения попадания некачественных продуктов на полки украинских магазинов.

Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) работает как круглосуточный оперативный информационный щит между странами-участницами. Когда национальный орган контроля (например, в ходе плановой проверки или таможенного досмотра) обнаруживает в пищевых продуктах или кормах опасные вещества, вредные микроорганизмы или тяжелые металлы, он немедленно направляет уведомление в центральную базу RASFF. Европейская Комиссия мгновенно проверяет эту информацию и перенаправляет её всем остальным странам сети.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля 2026 года удары РФ вывели из строя или уничтожили около 500 тыс. кв. м складской инфраструктуры. Дефицита продуктов не будет, однако сети супермаркетов будут закладывать повышенные расходы на логистику и хранение в конечную цену товаров для покупателей.

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