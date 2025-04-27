Футболисты сборной Украины устроили настоящую феерию в Турции, сорвав овации стадиона. Видео

Украинские футболисты "Трабзонспора" Александр Зубков и Даниил Сикан отличились забитыми голами в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Аланьяспора". Наши соотечественники стали основными творцами победы (4:3), спровоцировав овации болельщиков, собравшихся на стадионе "Папара Парк" в Трабзоне.

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Зубков открыл счёт уже на 7-й минуте встречи, продолжив свою результативную серию. Для 28-летнего вингера этот гол стал уже седьмым в составе "Трабзонспора", а также вторым подряд, поскольку ранее в этом туре он забил в полуфинале Кубка Турции против "Гезтепе".

На 17-й минуте игры Данило Сикан удвоил преимущество своей команды, забив свой дебютный гол за "Трабзонспор".

Однако на этом его результативность не закончилась: на 38-й минуте Сикан забил второй мяч в матче, а Зубков, который ассистировал в этом эпизоде, продолжил помогать своим партнёрам по команде.

Кроме того, в компенсированное время первого тайма Сикан сделал результативную передачу, которая привела к голу Симона Банзы.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Александр Зубков стал главным героем четвертьфинала Кубка Турции. Украинский форвард забил победный гол в домашнем матче против "Бодрумспора".

Ранее Зубков "взорвал" трибуны в Трабзоне в 27-м туре чемпионата Турции в Суперлиге, забив единственный гол в домашнем матче против "Хатайспора".

Напомним, что Зубков перешел в "Трабзонспор" в начале февраля за 7.5 миллиона евро без учета бонусов, что стало рекордом для турецкого клуба.

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