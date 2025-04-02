УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол и "взорвал" овациями стадион в Турции. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
4,0 т.
Футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол и 'взорвал' овациями стадион в Турции. Видео

Украинский форвард "Трабзонспора" Александр Зубков стал главным героем четвертьфинала Кубка Турции. 28-летний футболист сборной Украины забил победный гол в домашнем матче против "Бодрумспора".

Видео дня

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел блестящий поединок. После ничьей в основное время (2:2), игра перешла в экстратаймы. На 8-й минуте первого добавленного тайма Зубков получил пас на подступах к штрафной и потрясающим уходящим ударом не оставил шансов голкиперу.

После этого весь стадион "Папара Парк" в Трабзоне взорвался овациями.

Для Александра это стало третьим забитым мячом в составе "Трабзонспора" в 9 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

Соперник "Трабзонспора" по полуфиналу определиться 3 апреля в игре "Бешикташ" - "Гезтепе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зубков "взорвал" трибуны в Трабзоне в 27-м туре чемпионата Турции в Суперлиге. 28-летний футболист сборной Украины забил единственный гол в домашнем матче против "Хатайспора".

Футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол и "взорвал" овациями стадион в Турции. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Зубков перешел в "Трабзонспор" в начале февраля за 7.5 миллиона евро без учета бонусов, что стало рекордом для турецкого клуба.

Футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол и "взорвал" овациями стадион в Турции. Видео

За несколько дней до этого "Трабзонспор" подписал его партнера по "Шахтеру" Данила Сикана. При этом сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

Футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол и "взорвал" овациями стадион в Турции. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!