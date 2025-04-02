Футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол и 'взорвал' овациями стадион в Турции. Видео

Украинский форвард "Трабзонспора" Александр Зубков стал главным героем четвертьфинала Кубка Турции. 28-летний футболист сборной Украины забил победный гол в домашнем матче против "Бодрумспора".

Видео дня

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел блестящий поединок. После ничьей в основное время (2:2), игра перешла в экстратаймы. На 8-й минуте первого добавленного тайма Зубков получил пас на подступах к штрафной и потрясающим уходящим ударом не оставил шансов голкиперу.

После этого весь стадион "Папара Парк" в Трабзоне взорвался овациями.

Для Александра это стало третьим забитым мячом в составе "Трабзонспора" в 9 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

Соперник "Трабзонспора" по полуфиналу определиться 3 апреля в игре "Бешикташ" - "Гезтепе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зубков "взорвал" трибуны в Трабзоне в 27-м туре чемпионата Турции в Суперлиге. 28-летний футболист сборной Украины забил единственный гол в домашнем матче против "Хатайспора".

Как сообщал OBOZ.UA, Зубков перешел в "Трабзонспор" в начале февраля за 7.5 миллиона евро без учета бонусов, что стало рекордом для турецкого клуба.

За несколько дней до этого "Трабзонспор" подписал его партнера по "Шахтеру" Данила Сикана. При этом сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!