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Рекордный трансфер! "Шахтер" продал третьего футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,4 т.
Рекордный трансфер! 'Шахтер' продал третьего футболиста сборной Украины

Донецкий "Шахтер" продал форварда Александра Зубкова в "Трабзонспор". Тренер команды Шенол Гюнеш подтвердил завершение сделки и выразил надежду, что Зубков окажет значительное влияние на команду. 

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Рекордный трансфер! "Шахтер" продал третьего футболиста сборной Украины

Сумма сделки, по информации источников, составила 7,5 миллиона евро без учета бонусов, что стало рекордом для турецкого клуба. В настоящее время "Трабзонспор" занимает 10-е место в местной Суперлиге.

28-летний футболист сборной Украины уже прибыл в Турцию для прохождение медосмотра.

Александр является воспитанником "Шахтера". В 2020 году он перешел в "Ференцварош" за 1,5 миллиона евро, а спустя два года вернулся в "Шахтер" за 2 миллиона. В текущем сезоне он забил 7 мячей и отдал 6 ассистов в 21 игре.

Этот трансфер стал третьим по стоимости среди продаж игроков "Шахтера" за последние 5 лет. Выше находятся только переходы Михайла Мудрика в "Челси" за 70 миллионов евро и Анатолия Трубины в "Бенфику" за 10 миллионов.

Рекордный трансфер! "Шахтер" продал третьего футболиста сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Трабзонспор" перешел другой нападающий "Шахтера" и сборной Украины – Даниил Сикан. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

Рекордный трансфер! "Шахтер" продал третьего футболиста сборной Украины

Также "Шахтер" расстался и со своей легендой Тарасом Степаненко. Капитан украинской сборной стал игроком турецкого "Еюпспора", о чем сообщил официальный аккаунт клуба. Контракт рассчитан на 1,5 года.  

Рекордный трансфер! "Шахтер" продал третьего футболиста сборной Украины

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