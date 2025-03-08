Стадион в Турции устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский форвард "Трабзонспора" Александр Зубков "взорвал" стадион "Папара Парк" в Трабзоне в 27-м туре чемпионата Турции в Суперлиге. 28-летний футболист сборной Украины забил единственный гол в домашнем матче против "Хатайспора".

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На 42-й минуте другой украинский нападающий хозяев Данило Сикан прорвался по флангу и вырезал точную передачу на соотечественника. Первый удар Зубкова голкипер смог парировать. Мяч отскочил вновь к Александру и тот со второго раза пробил точно.

Болельщики, собравшиеся на трибунах, устроили настоящие овации украинцу. В соцсетях фанаты выложили несколько роликов с голом Зубкова, снятых с разных ракурсов.

Отметим, что для Зубкова это стало первым забитым мячом в футболке своей новой команды. В настоящее время "Трабзонспор" занимает 10-е место в Суперлиге.

Как сообщал OBOZ.UA, Зубков перешел в "Трабзонспор" в начале февраля за 7.5 миллиона евро без учета бонусов, что стало рекордом для турецкого клуба.

За несколько дней до этого "Трабзонспор" подписал его партнера по "Шахтеру" Данила Сикана. При этом сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

Комментируя свой переход, 23-летний уроженец Житомира признался, что ему грустно покидать донецкий "Шахтер", цвета которого он защищал на протяжении четырех сезонов.

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