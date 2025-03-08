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Стадион в Турции устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,8 т.
Стадион в Турции устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский форвард "Трабзонспора" Александр Зубков "взорвал" стадион "Папара Парк" в Трабзоне в 27-м туре чемпионата Турции в Суперлиге. 28-летний футболист сборной Украины забил единственный гол в домашнем матче против "Хатайспора".

Видео дня

На 42-й минуте другой украинский нападающий хозяев Данило Сикан прорвался по флангу и вырезал точную передачу на соотечественника. Первый удар Зубкова голкипер смог парировать. Мяч отскочил вновь к Александру и тот со второго раза пробил точно.

Болельщики, собравшиеся на трибунах, устроили настоящие овации украинцу. В соцсетях фанаты выложили несколько роликов с голом Зубкова, снятых с разных ракурсов.

Отметим, что для Зубкова это стало первым забитым мячом в футболке своей новой команды. В настоящее время "Трабзонспор" занимает 10-е место в Суперлиге.

Как сообщал OBOZ.UA, Зубков перешел в "Трабзонспор" в начале февраля за 7.5 миллиона евро без учета бонусов, что стало рекордом для турецкого клуба.

Стадион в Турции устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

За несколько дней до этого "Трабзонспор" подписал его партнера по "Шахтеру" Данила Сикана. При этом сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

Стадион в Турции устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Комментируя свой переход, 23-летний уроженец Житомира признался, что ему грустно покидать донецкий "Шахтер", цвета которого он защищал на протяжении четырех сезонов.

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