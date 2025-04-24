То, что сделал футболист сборной Украины на последних минутах матча, поставило 'на уши' стадион в Турции. Видео

Нападающий "Трабзонспора" Александр Зубков стал главным героем полуфинального матча Кубка Турции против "Гезтепе", блеснув результативной игрой и мощной активностью на поле. Украинец забил во втором тайме, удвоив преимущество своей команды и спровоцировав фантастические эмоции у болельщиков на трибунах домашнего стадиона "Папара Парк".

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На 89-й минуте 28-летний футболист сборной Украины получил пас от нигерийца Энтони Нвакаэме, но ударить сразу не смог. Казалось, что защитники смогут отобрать мяч, однако со второй попытки наш соотечественник расстрелял голкипера.

Гол Зубкова стал его вторым в текущем розыгрыше Кубка, а сам матч он провёл от начала до конца, продемонстрировав лидерские качества и уверенность в каждом эпизоде.

Всего за игру он отметился шестью ударами по воротам, четырьмя созданными моментами и высокой точностью передач – 89%.

Зубков стал самым полезным игроком на поле: 59 касаний мяча, пять подборов, 35 передач, из которых 31 дошла до адресата.

В финале "Трабзонспор" 14 мая сыграет против "Галатасарая".

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Александр Зубков стал главным героем четвертьфинала Кубка Турции. Украинский форвард забил победный гол в домашнем матче против "Бодрумспора".

Ранее Зубков "взорвал" трибуны в Трабзоне в 27-м туре чемпионата Турции в Суперлиге, забив единственный гол в домашнем матче против "Хатайспора".

Напомним, что Зубков перешел в "Трабзонспор" в начале февраля за 7.5 миллиона евро без учета бонусов, что стало рекордом для турецкого клуба.