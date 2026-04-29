Футболиста, которого окрестили 'новым Шевченко', выгоняют из клуба

Дебютант УПЛ "Эпицентр" решил прекратить сотрудничество с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой после завершения сезона-2025/26. Форвард, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, покинет команду после аренды и вернется в киевский клуб, которому принадлежит его контракт.

По информации UA-Футбол, главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк больше не рассчитывает на 26-летнего игрока. Клуб арендовал нападающего в августе 2025 года.

За время выступлений Супряга провел 19 матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта в составе "Эпицентра" Владислав забил первый гол за полгода, став главным героем матча 19-го тура УПЛ против "Колоса".

Этот гол стал для Супряги первым в профессиональном футболе с 21 сентября. Тогда в матче против "Кривбасса" (4:5) он забил второй мяч своей команды, получив при этом травму. До этого Владислав забивал за "Динамо" в официальном матче 23 сентября 2020 года в квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

Супряга является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера. Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

